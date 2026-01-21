¿Qué pasará con el dólar? Esto dijo el presidente del Banco Central de Bolivia

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, confirmó este martes que el país se encamina hacia una transformación profunda en su política monetaria. El ente nacional ya trabaja en la transición para abandonar el sistema de tipo de cambio fijo, un modelo que, según la autoridad, ha generado efectos negativos en la economía nacional en el último tiempo.

La máxima autoridad del BCB fue enfática al señalar que el objetivo es modernizar la economía boliviana mediante un sistema más dinámico. Según Espinoza, se busca dejar atrás las restricciones actuales para dar paso a un mercado más transparente.

"El Banco Central está haciendo todos los esfuerzos para transitar hacia un régimen de tipo de cambio flexible, único y real, y dejar de lado el tipo de cambio fijo que nos ha traído tantos perjuicios", sostuvo la autoridad.

Respecto a la disponibilidad de la moneda extranjera para el ciudadano común, Espinoza adelantó que el trabajo se realiza de manera coordinada con el Ministerio de Economía.

Aunque no dio una fecha exacta para la implementación total del nuevo sistema, aseguró que el público general tendrá noticias "pronto".

Esta medida marcaría el fin de una era de estabilidad fija, buscando que el valor del dólar se ajuste a la realidad del mercado, permitiendo, según el BCB, corregir distorsiones económicas y mejorar la circulación de divisas en el sistema financiero.

