¡De no creer! La quiso picar, ejecutó el peor penal del mundo y, de yapa, se lesionó la rodilla

Cristián Zavala fue el protagonista de la insólita escena. El jugador decidió patear su penal a lo Panenka, pero el arquero leyó la intención y detuvo el remate. Tras la ejecución fallida, el futbolista se lanzó al piso manifestando un fuerte dolor en la rodilla. El hecho ocurrió durante el partido amistoso entre Colo Colo de Chile y Peñarol de Uruguay, un duelo marcado por varios errores en la definición.

El arquero Washington Aguerre ya había contenido varios disparos desde los doce pasos para Peñarol y, cuando llegó el turno de Zavala, todo indicaba un desenlace distinto. Sin embargo, el delantero optó por rematar al centro y terminó fallando. La posterior lesión del futbolista añadió dramatismo a la definición.

Finalmente, el encuentro terminó 4-3 a favor de Colo Colo en una definición por penales que quedará marcada por los múltiples errores cometidos durante la serie.

