TEMAS DE HOY:
Ernesto Rafael Arce Mosqueira Mujer desaparecida Río Beni

31ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡De no creer! La quiso picar, ejecutó el peor penal del mundo y, de yapa, se lesionó la rodilla

El futbolista de Colo Colo de Chile intentó ejecutar un penal a lo Panenka, pero el arquero adivinó su disparo y, poco después, el jugador terminó tendido en el suelo por una lesión en la rodilla. 

Martin Suarez Vargas

22/01/2026 11:10

Captura video de la transmisión oficial.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Cristián Zavala fue el protagonista de la insólita escena. El jugador decidió patear su penal a lo Panenka, pero el arquero leyó la intención y detuvo el remate. Tras la ejecución fallida, el futbolista se lanzó al piso manifestando un fuerte dolor en la rodilla. El hecho ocurrió durante el partido amistoso entre Colo Colo de Chile y Peñarol de Uruguay, un duelo marcado por varios errores en la definición.

El arquero Washington Aguerre ya había contenido varios disparos desde los doce pasos para Peñarol y, cuando llegó el turno de Zavala, todo indicaba un desenlace distinto. Sin embargo, el delantero optó por rematar al centro y terminó fallando. La posterior lesión del futbolista añadió dramatismo a la definición.

Finalmente, el encuentro terminó 4-3 a favor de Colo Colo en una definición por penales que quedará marcada por los múltiples errores cometidos durante la serie.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD