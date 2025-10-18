¡Lluvia de rojas! Siete jugadores expulsados en el clásico entre Blooming y Bolívar

Siete futbolistas fueron expulsados en el partido que disputaron esta tarde Blooming y Bolívar en el estadio Real Santa Cruz, por el torneo Todos contra Todos. Cinco de ellos recibieron la tarjeta roja tras una pelea en el área de Blooming, mientras que los otros dos fueron expulsados durante el transcurso del partido.

Durante los 35 minutos del primer tiempo, Damián Batallini quedó solo frente al pórtico defendido por Braulio Uraezaña. El arquero de Blooming atrapó el balón mientras que el argentino quedó en el suelo. El árbitro Jordy Alemán no cobró el penal, y Braulio increpó a Damián, lo que provocó la reacción de los demás jugadores de Bolívar.

El momento de tensión se elevó, hubo empujones y gritos, y luego de revisar el VAR, el réferi tarijeño expulsó a Leonel Justiniano, Daniel Cataño y Damián Batallini de Bolívar, mientras que del lado de Blooming recibieron la roja Braulio Uraezaña y Saúl Severiche.

Cuando el partido se jugaba con mayor cantidad de jugadores de Blooming, Santiago Echevarne y Denilson Durán fueron expulsados, dejando debilitada a la escuadra cruceña. De esta manera, hubo siete expulsados en total durante el partido, que finalmente terminó con la victoria de Bolívar gracias a un gol agónico a los 90+1 minutos del duelo.

