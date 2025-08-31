¡Insólito! Campeón del mundo con Argentina es detenido robando ruedas de vehículo

Un hecho que sorprendió a propios y extraños ocurrió en Mendoza durante la madrugada del domingo: Matías Rima, campeón del mundo con Argentina en 2019, según reportaron medios internacionales de ese país, fue detenido por la policía mientras intentaba robar la rueda de auxilio de un vehículo estacionado. El arresto se produjo tras la alerta de una vecina, que advirtió sobre la puerta del auto forzada y la falta de la rueda.

Rima fue encontrado solo, caminando por la calle con el objeto robado, y posteriormente trasladado por las autoridades mientras se espera la audiencia de control que definirá su situación legal. El comisario Andrés Ávila confirmó que el futbolista fue detenido in fraganti, y los efectivos incautaron la cubierta como evidencia.

No es el primer incidente que involucra al deportista: semanas atrás, habría ingresado a una vivienda aprovechando la confianza de la dueña para sustraer objetos de valor, encerrando al hijo de la propietaria en un baño durante el robo. Además, en Mendoza, otros dos delincuentes fueron atrapados intentando sustraer una rueda de un Renault Clio, quedando atrapados con las manos en el guardabarros, mientras dos cómplices lograron escapar.

Las autoridades destacaron que tanto Rima como los detenidos en Mendoza tienen antecedentes por delitos similares, y los procedimientos fueron supervisados por la fiscalía, que ordenó el inicio de las investigaciones correspondientes. Este caso ha generado gran sorpresa en la comunidad deportiva y en los vecinos, por la notoriedad del protagonista.

Mira la programación en Red Uno Play