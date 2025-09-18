El AS Mónaco vivió un episodio inesperado y fuera de lo común durante su traslado a Bélgica para enfrentar al Brujas por la fase de grupos de la Champions League. Una falla en el sistema de aire acondicionado del avión provocó que los jugadores y el cuerpo técnico tuvieran que regresar a tierra, alterando toda la logística del viaje.

El calor dentro de la cabina se volvió insoportable, y varios futbolistas, entre ellos Ansu Fati, se vieron obligados a quitarse parte de la vestimenta oficial, quedando incluso en ropa interior, según mostraron las imágenes difundidas en redes sociales. Ante la imposibilidad de continuar el vuelo en condiciones seguras, el entrenador Adi Hütter decidió cancelar la travesía y reprogramar el viaje para el día siguiente.

El técnico reconoció la incomodidad de la situación, pero destacó la profesionalidad del plantel. Además, aprovechó para confirmar que Ansu Fati y Stanis Idumbo forman parte de la convocatoria, aunque el ex azulgrana no estará en el once inicial debido a su proceso de recuperación.

La jornada extraordinaria obligó al club a reubicar la conferencia de prensa previa al partido en su centro de entrenamiento, donde Hütter recalcó que la seguridad de los jugadores siempre será prioritaria. Pese al contratiempo, el Mónaco aseguró que mantendrá la preparación habitual de cara al debut en la Champions League.

