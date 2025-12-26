El goleador boliviano Fernando Nava, despierta interés internacional

Fernando Nava analiza la posibilidad de continuar su carrera en el exterior. En las últimas horas se conoció el interés del Kiryat Shemona FC, club de la segunda división del fútbol de Israel, por contar con los servicios del joven extremo boliviano.

El futbolista militó esta temporada en Oriente Petrolero y fue parte de las últimas convocatorias de la selección boliviana de fútbol, lo que incrementó su proyección internacional y el interés de equipos del exterior.

Nava fue el máximo goleador de los refineros en 2025, con 11 goles en total: 7 en la Liga y 4 en la Copa Bolivia. Su rendimiento fue constante y de regular a alto nivel a lo largo de la temporada.

Tras cumplir su contrato con la institución verdolaga, el jugador y su entorno analizan cuál será su destino deportivo para el próximo año.

Consciente de los desafíos que se vienen, Nava señaló:

“Tenemos que enfocarnos en nosotros, sabemos que debemos mejorar muchísimo, seguir trabajando y dar lo mejor de nosotros”.

