¡Terrible! Choque múltiple de 50 vehículos deja un fallecido y decenas de heridos en Japón

Las condiciones climáticas extremas y el congelamiento de la calzada provocaron una colisión en cadena en la autopista Kan-Etsu. Varios automóviles terminaron envueltos en llamas tras el impacto.
26/12/2025 17:18
Una jornada trágica se vivió este viernes, 26 de diciembre, en la prefectura de Gunma, al norte de Japón. Un monumental accidente que involucró a más de 50 vehículos en la autopista Kan-Etsu dejó como saldo preliminar una persona fallecida y al menos 26 heridos.
El origen del siniestro
El accidente ocurrió en un tramo de la autopista cercano a la ciudad de Minakami, en una zona montañosa afectada por intensas nevadas y gélidas temperaturas. Según los informes policiales, el siniestro se habría originado cuando un camión resbaló en una salida de la vía debido al hielo acumulado, según informan El Heraldo y Excélsior.
Tras la colisión múltiple, se desató un incendio de grandes proporciones que alcanzó a varias unidades, incluyendo un camión cisterna. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron enormes columnas de humo y llamas que devoraban los vehículos siniestrados en plena vía.
Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer de edad avanzada. Respecto a los heridos, se reportan al menos 26 personas afectadas, de las cuales cinco se encuentran en estado grave. Todos los lesionados fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos en la región de Gunma.
Bloqueo total de la vía
El incidente obligó al cierre total de la autopista Kan-Etsu en ambos sentidos, específicamente entre los intercambiadores de Yuzawa y Tsukiyono. Este tramo es un corredor vital que conecta a Niigata con el área metropolitana de Tokio.
Estado actual: Los servicios de bomberos y rescate continúan trabajando en la zona.
Limpieza: El operador vial NEXCO East informó que el cierre se mantendrá hasta que se retiren los escombros, se limpien los restos de combustible y se verifique la seguridad del asfalto dañado por el fuego.
Investigación: La policía japonesa ha iniciado una investigación para determinar si factores como la velocidad inadecuada o la falta de visibilidad contribuyeron a la magnitud de la tragedia.
Ante las persistentes tormentas de nieve, los organismos de tráfico en Japón han recomendado evitar viajes innecesarios y utilizar obligatoriamente neumáticos de invierno en las regiones del norte y zonas montañosas.
