VIDEO: Choque múltiple deja seis heridos tras imprudente maniobra en la India

Las imágenes evidencian la imprudencia del conductor en plena vía.
04/11/2025 12:34
Escuchar esta nota
Un grave accidente de tránsito dejó al menos seis personas heridas este martes en la localidad de Mannarkad, India, luego de que un automóvil intentara adelantar sin precaución, provocando una colisión en cadena.
De acuerdo con medios locales, el vehículo impactó primero contra otro automóvil que circulaba en sentido contrario y posteriormente arrolló a un mototaxi y una motocicleta, generando una escena de caos en plena vía.
Los heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos, donde reciben atención médica. Testigos señalaron que el conductor responsable habría perdido el control del vehículo tras intentar una maniobra arriesgada a gran velocidad.
Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y verificar si hubo consumo de alcohol o exceso de velocidad involucrado en el hecho.
Imágenes sensibles:
