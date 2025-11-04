“¿Qué problema tienes con mi hija?”: una madre entró a un colegio y golpeó a una alumna

Una escena de extrema violencia sacudió a la comunidad educativa de Junín, en Argentina. Una mujer irrumpió en una escuela secundaria y atacó ferozmente a una alumna de 14 años frente a sus compañeros, docentes y otros padres.

Según las primeras informaciones, la agresora —madre de otra estudiante del establecimiento— ingresó al aula gritando “¿Qué problema tienes con mi hija?” antes de comenzar la golpiza. Testigos aseguran que llevaba una cadena con la que golpeó a la menor, provocándole heridas en el rostro y otras partes del cuerpo.

Las imágenes del ataque, registradas por otra persona presente, muestran el momento exacto en que la mujer se abalanza sobre la adolescente mientras los demás alumnos observan entre el pánico y la confusión. “Miren la imagen, esto que están viendo es una escuela”, dijo un periodista al presentar el video que rápidamente se viralizó.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde recibió atención médica por los cortes y contusiones. Su familia presentó una denuncia penal contra la agresora, quien ya fue identificada por las autoridades.

El hecho generó indignación y repudio en toda la comunidad educativa, que exige mayores medidas de seguridad y sanciones ejemplares. El Ministerio de Educación bonaerense informó que se inició una investigación administrativa para determinar cómo la mujer logró ingresar al establecimiento sin autorización.

Mira el video:

