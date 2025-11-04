VIDEO: Hombre armado con machete amenazó a su 'ex' junto a dos niños en Brasil

Un hombre, aparentemente bajo un brote psicótico, irrumpió desnudo y portando un machete en la casa de su excompañera, amenazando a la mujer y a dos niños en la región metropolitana de Belo Horizonte (Brasil).

El incidente movilizó al 66º Batallón de la Policía Militar, cuyos efectivos actuaron con extrema precaución ante la peligrosidad de la situación. Durante varios minutos se intentó negociar con el individuo, quien se negó a rendirse.

Las imágenes compartidas en redes sociales, muestran el operativo que se montó para capturar al agresor y evitar una tragedia. En el clip se puede observar a los uniformados pidiendo que se rinda y desista de su accionar violento.

Finalmente, los uniformados intervinieron con técnica y precisión, logrando controlar al agresor y evitando lo que pudo haber sido una tragedia. Las autoridades destacaron la importancia de la rápida actuación policial para proteger a las víctimas.

Mira el video:

