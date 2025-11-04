Al menos cinco personas murieron y millas quedaron desplazadas en el centro de Filipinas por inundaciones provocadas por las lluvias del poderoso tifón Kalmaegi, informaron este martes las autoridades.

Pueblos enteros de la isla de Cebú quedaron anegados. En videos verificados por la AFP se puede ver cómo autos, camiones e incluso enormes contenedores de transporte fueron arrastrados por las aguas.

En las 24 horas previas a la llegada de Kalmaegi, la zona alrededor de la capital provincial, la Ciudad de Cebú, recibió 183 milímetros de lluvia, muy por encima de su promedio mensual de 131 milímetros, informó a la AFP el especialista meteorológico estatal Charmagne Varilla.

"La situación en Cebú no tiene precedentes", aseguró este martes la gobernadora provincial Pamela Baricuatro en Facebook.

"Esperábamos que los vientos fueran lo peligroso, pero (...) es el agua lo que realmente pone en riesgo a nuestra gente", dijo. "Las aguas son devastadoras".

Al menos cinco muertos y miles de desplazados en Filipinas por paso del tifón Kalmaegi. Foto: AFP

La responsable local de desastres, Ethel Minoza, dijo a la AFP que se recuperaron los cadáveres de dos niños en Ciudad de Cebú, donde los equipos de rescate seguían intentando ayudar a los residentes atrapados por las inundaciones.

Se confirmaron al menos otros tres fallecimientos en otros lugares, entre ellos el de un anciano que se ahogó en el piso superior de su casa en la provincia de Leyte y la de un hombre que murió al caerle encima de un árbol en Bohol.

Don del Rosario, de 28 años, fue una de las personas que buscaron refugio en los tejados y partes altas de las viviendas en Ciudad de Cebú en medio de la tormenta.

"El agua subió muy rápido. De lo que me dijeron, la inundación comenzó alrededor de las 03H00. Para las 04H00 ya estaba descontrolado, la gente no podía salir" de sus casas, comentó.

Cientos de personas continúan viviendo bajo carpas luego de que un terremoto de magnitud 6,9 estremeciera Cebú a finales de septiembre.

Filipinas enfrenta un promedio de 20 tormentas y tifones cada año, especialmente en zonas propensas a los desastres donde viven millones de personas en condición de pobreza.

Los científicos advierten que las tormentas son cada vez más frecuentes y poderosas debido al cambio climático provocado por el ser humano.

