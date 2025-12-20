Diprove recupera camioneta robada en Sacaba y rastrea más vehículos de banda internacional

En el marco de las investigaciones contra una organización criminal integrada por tres ciudadanos chilenos y un boliviano, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) logró resultados positivos con la recuperación de una camioneta que había sido sustraída de forma violenta el pasado viernes.

El hallazgo en la zona Esmeralda

Tras un exhaustivo trabajo de seguimiento y gracias a la colaboración de una de las víctimas, los efectivos policiales localizaron el inmueble en el municipio de Sacaba que servía como refugio para la banda. En el interior se encontró el motorizado en "condiciones adecuadas", según informó el subdirector de Diprove, Pablo Entrambasaguas.

"Ya hemos logrado dar con una camioneta que fue producto de un robo hace dos días. El propietario ya se encuentra aquí y estamos convocando una grúa para trasladar el vehículo al depósito y proceder con la devolución legal", señaló la autoridad.

Detalles de la recuperación

Estado del vehículo: El motorizado no presentaba daños mayores ni desmantelamiento al momento de su intervención.

El inmueble: La vivienda donde se ocultaba el coche había sido alquilada recientemente por uno de los miembros de la banda. El dueño de casa colaboró con la policía tras identificarse y permitir el acceso.

Víctimas en aumento: Al conocerse la recuperación del vehículo, el número de víctimas que se han presentado en dependencias policiales ascendió a cinco, lo que sugiere que la banda manejaba un flujo constante de motorizados robados.

Continúan los operativos

Aunque el hallazgo de la camioneta representa un avance significativo, Diprove informó que las diligencias no han terminado. Los equipos de inteligencia continúan realizando pesquisas en otros sectores de Cochabamba para ubicar el resto de los motorizados que habrían sido sustraídos por esta organización antes de su desarticulación.

Se espera que en las próximas horas, una vez concluidos los peritajes técnicos de revenido químico y verificación de chasis, la camioneta sea entregada oficialmente a su dueño.

