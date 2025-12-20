Presentan acción popular contra el “tarifazo” que busca prohibir bloqueos de transporte en La Paz

En un intento por frenar el incremento unilateral de pasajes y el colapso de la ciudad por medidas de presión, el colectivo ciudadano Movimiento Naranja presentó una Acción Popular ante la justicia boliviana. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió el recurso y fijó audiencia para este lunes a las 16:00.

El abogado y representante del colectivo, Juan Carlos Revollo, explicó que la medida busca proteger los derechos colectivos de la población frente a lo que calificó como un "secuestro" de la ciudad y una imposición abusiva de tarifas por parte del sector transporte.

Los tres pilares de la demanda

La acción constitucional se fundamenta en tres objetivos principales:

Frenar el incremento de pasajes: Establecer que los sindicatos y federaciones no tienen facultad legal para imponer ni fijar tarifas de forma unilateral. Prohibir los bloqueos: Evitar que se repitan cierres de vías y carreteras que impidan la libre circulación de los ciudadanos. Diálogo institucional: Obligar a que cualquier ajuste tarifario sea discutido y consensuado técnicamente con las autoridades competentes, como la Alcaldía y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

"Por más asociados que estén, los choferes no tienen la posibilidad legal de imponer una tarifa. Lo que estamos buscando es que no nos vuelvan a encerrar; no más capturas de ciudadanos", afirmó Revollo.

Dirigentes citados y advertencias

La justicia ha notificado a los cuatro principales ejecutivos del transporte nacional y departamental: Lucio Gómez (Confederación Nacional de Choferes), Edson Valdez (Federación Departamental), Limber Tancara (Transporte Libre) y Santos Escalante (Federación Chuquiago Marka)

Revollo fue enfático al señalar que la audiencia se llevará a cabo "con o sin la presencia de los dirigentes" y lanzó un llamado directo al burgomaestre paceño: "Alcalde Arias, es muy importante que usted participe el día lunes".

Pese a la notificación judicial, el ambiente en la sede de Gobierno sigue siendo tenso. El dirigente del transporte libre, Limber Tancara, confirmó su asistencia a la audiencia, pero denunció que el recurso busca "amedrentar" al sector. Asimismo, ratificó que el paro y bloqueo anunciado para este lunes se mantiene invariable, lo que podría generar un escenario de confrontación entre las determinaciones judiciales y las medidas de fuerza de los choferes.

