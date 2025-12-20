Avicultores advierten desabastecimiento por bloqueos de transporte

La Asociación de Avicultores (ADA) manifestó su profunda preocupación ante el anuncio de bloqueos por parte del sector transporte a nivel nacional. Esta medida de presión amenaza directamente a la llegada de insumos vitales provenientes principalmente del departamento de Santa Cruz.

“Como han anunciado bloqueos, eso perjudica a la producción de maíz y la soya, productos que llegan de Santa Cruz”, advirtió Iván Carreón, representante de ADA. El representante señaló que, si se cierran las rutas hacia el occidente, la distribución de carne no podrá alcanzar los mercados de La Paz y El Alto de manera normal.

Ante este complejo escenario, el sector productivo espera que los transportistas prioricen el diálogo y acudan a la convocatoria realizada por el Gobierno central. La estabilidad del suministro de alimentos depende de que se garanticen las condiciones de transitabilidad en las carreteras del país durante los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play