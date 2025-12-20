“Un libro es el mejor regalo”: abre la Feria Navideña del Libro en Santa Cruz

La Manzana Uno se convierte nuevamente en espacio cultural con la apertura de la 11° Feria Navideña del Libro, organizada por la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz.

El evento permanecerá abierto al público hasta este sábado 20 de diciembre, con la participación de más de 15 expositores, entre librerías y editoriales nacionales. El catálogo incluye literatura infantil, novelas, poesía y títulos para todas las edades.

“Un libro representa el regalo ideal para fomentar el hábito de la lectura en estas fiestas”, señaló Andrés Plaza, presidente de la Cámara Departamental del Libro.

La feria abre en horario de 14:00 a 22:00, permitiendo a los visitantes recorrer los estands con comodidad y descubrir obras de autores locales e internacionales.

Esta edición reafirma el objetivo de acercar la lectura a la ciudadanía y generar un espacio de encuentro entre lectores, escritores y promotores culturales, en una época propicia para regalar y compartir libros.

