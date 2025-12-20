“Hemos revisado 440 carpetas”: expectativa máxima por la elección de vocales del TSE

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) encara horas decisivas en el proceso de selección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de concluir la revisión de 440 carpetas de postulantes, en un trabajo marcado por plazos ajustados y alta expectativa política.

El secretario del Comité de Control Constitucional, Ruddy Javier Pantaleón Saravia, explicó que los candidatos ya se encuentran en consideración del pleno legislativo y reconoció que el proceso se desarrolló en un escenario de tiempo limitado.

“Los tiempos han sido muy ajustados, primero para sacar y aprobar la ley de convocatoria a las elecciones subnacionales, que nos costó bastante, más por el tiempo que por la falta de consenso, porque consenso hubo entre todas las bancadas”, manifestó.

Pantaleón detalló que las carpetas fueron clasificadas según puntaje, priorizando criterios de probidad, meritocracia y experiencia, aunque admitió que se omitieron algunas etapas habituales del proceso.

“Hemos obviado el examen escrito, el examen oral y las entrevistas, que antes se realizaban, porque no había tiempo. El cronograma era muy ajustado: 24 horas para cada etapa, impugnaciones y revisión de documentación. Ha sido un proceso muy complejo”, explicó.

¿Cómo es el proceso de selección?

El secretario precisó que el procedimiento contempla la conformación de dos planchas, que deben ser sometidas a votación en el pleno y alcanzar el respaldo de dos tercios de los legisladores.

“Existen dos planchas, la A y la B, que son las que entrarán a votación. Se deben elegir seis vocales: cuatro titulares y dos representantes de los pueblos indígenas. A eso se suma un vocal que será designado o ratificado por el Presidente del Estado”, detalló.

Elección de vocales departamentales

A partir de este sábado 20 de diciembre, la ALP iniciará el proceso de elección y designación de los vocales de los tribunales electorales departamentales, una tarea que, según Pantaleón, será aún más compleja.

“Es un trabajo mucho más arduo porque se trata de los nueve departamentos. Estos vocales tendrán una enorme responsabilidad, ya que deberán conducir las elecciones subnacionales y otros procesos pendientes, como la elección de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia Agroambiental y el Tribunal Constitucional”, señaló.

El funcionario remarcó que la evaluación final se centrará en la experiencia en procesos electorales, considerando que los nuevos vocales deberán asumir funciones de manera inmediata.

“El lunes ya tendrían que estar posesionados y comenzar a trabajar de inmediato en las elecciones subnacionales. Es fundamental que tengan experiencia real en la organización y conducción de procesos electorales”, afirmó.

Finalmente, Pantaleón restó importancia a las críticas sobre el padrón electoral, indicando que una de las tareas prioritarias de las nuevas autoridades será su saneamiento.

“Parte del trabajo de los nuevos vocales será dar certidumbre y seguridad al padrón electoral, para que Bolivia tenga confianza en sus procesos democráticos”, expresó.

