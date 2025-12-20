TEMAS DE HOY:
“Dimos un paso grande”: niño se recupera tras cirugía posible por ayuda solidaria

Tras una compleja infección renal, el niño Jorge Andrés fue operado en el Hospital Católico gracias a una campaña solidaria.

Ximena Rodriguez

20/12/2025 0:05

Jorge Andrés, un niño boliviano, fue operado con éxito de una severa infección renal que ponía en riesgo su vida. La intervención fue posible gracias a una campaña de recaudación impulsada por su familia y apoyada por cientos de personas en el país.

La familia había buscado ayuda en varias instituciones, incluso fuera del departamento, sin encontrar una solución efectiva. Finalmente, el Hospital Católico aceptó el caso y su equipo médico intervino ante el rápido avance de la infección.

“Jorge Andrés llegó con mucha infección y dolor, fue evaluado por todo el equipo”, explicó el doctor Dorian Jiménez, director médico del hospital. La cirugía fue realizada con éxito y el niño ahora se encuentra en recuperación.

 

El padre del menor expresó su emoción al ver a su hijo estable: “Dimos un paso grande después de un camino largo y doloroso”, dijo visiblemente conmovido.

La familia agradeció el apoyo recibido y destacó el papel de la solidaridad en momentos críticos. “Verlo sonreír de nuevo es el mayor regalo”, señalaron.

El equipo médico también valoró el esfuerzo colectivo. Para ellos, este caso refleja cómo la unión de voluntades puede marcar la diferencia en la vida de los más vulnerables.

Actualmente, Jorge Andrés permanece estable, rodeado de su familia y en seguimiento médico constante mientras continúa su recuperación.

 

 

 

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

06:00

Avatar la leyenda de aang

