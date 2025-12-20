“Dimos un paso grande”: niño se recupera tras cirugía posible por ayuda solidaria

Jorge Andrés, un niño boliviano, fue operado con éxito de una severa infección renal que ponía en riesgo su vida. La intervención fue posible gracias a una campaña de recaudación impulsada por su familia y apoyada por cientos de personas en el país.

La familia había buscado ayuda en varias instituciones, incluso fuera del departamento, sin encontrar una solución efectiva. Finalmente, el Hospital Católico aceptó el caso y su equipo médico intervino ante el rápido avance de la infección.

“Jorge Andrés llegó con mucha infección y dolor, fue evaluado por todo el equipo”, explicó el doctor Dorian Jiménez, director médico del hospital. La cirugía fue realizada con éxito y el niño ahora se encuentra en recuperación.

El padre del menor expresó su emoción al ver a su hijo estable: “Dimos un paso grande después de un camino largo y doloroso”, dijo visiblemente conmovido.

La familia agradeció el apoyo recibido y destacó el papel de la solidaridad en momentos críticos. “Verlo sonreír de nuevo es el mayor regalo”, señalaron.

El equipo médico también valoró el esfuerzo colectivo. Para ellos, este caso refleja cómo la unión de voluntades puede marcar la diferencia en la vida de los más vulnerables.

Actualmente, Jorge Andrés permanece estable, rodeado de su familia y en seguimiento médico constante mientras continúa su recuperación.

