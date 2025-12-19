Un hombre fue víctima de un asalto a plena luz del día cuando dos delincuentes armados lo interceptaron y le robaron su motocicleta, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona del tercer anillo de la avenida de La Salle, en Santa Cruz.

Según las imágenes, los antisociales persiguieron a la víctima mientras esta intentaba escapar. Uno de los delincuentes logró sujetarlo, desestabilizándolo y provocando su caída, mientras que el segundo desenfundó un arma de fuego y apuntó hacia transeúntes para intimidarlos y asegurar su fuga. Tras el robo, ambos delincuentes se dieron a la fuga a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya tiene conocimiento del hecho y activó un plan de investigación con sus grupos de inteligencia para localizar a los responsables. De acuerdo con la policía, los delincuentes podrían utilizar el vehículo para cometer otros asaltos en diferentes barrios de la ciudad.

Este hecho violento también es investigado por Diprove, por tratarse del robo de un vehículo motorizado, mientras que la Felcc continúa con la pesquisa por robo agravado. Hasta el momento, los dos antisociales continúan prófugos y las autoridades instan a la población a mantener precaución.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play