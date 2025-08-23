“¡Me quisieron cortar el cuello!”: víctima reduce a dos antisociales tras asalto en micro

Un asalto en pleno transporte público terminó con un giro inesperado. Un joven, víctima de dos antisociales que intentaron robarle el celular y la billetera en un micro por inmediaciones del primer anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, logró reducirlos con la ayuda de transeúntes.

“Me quisieron cortar el cuello, el brazo”, relató el afectado, quien aseguró que tras una persecución por toda la manzana, varios jóvenes colaboraron para atrapar a los delincuentes.

El hombre adelantó que presentará una denuncia por intento de asesinato, debido a que uno de los ladrones habría intentado agredirlo con un arma blanca.

