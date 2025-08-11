“No puedo hacer nada, tienen cuchillos”: Youtuber italiano graba robo a pasajeros en el Plan 3.000

El famoso youtuber Zazza el Italiano mostró a sus seguidores la peligrosidad en ciertas zonas del Plan 3.000 en Santa Cruz al captar, en video, cómo al menos cinco personas robaban celulares a pasajeros de micros en plena luz del día.

En las imágenes se observa cómo los individuos vigilan primero a los pasajeros que están cerca de las ventanillas y, cuando se presenta la oportunidad, se acercan rápidamente para arrebatarles los dispositivos. Luego, junto a otros cómplices, huyen corriendo por las calles del Plan 3.000 hasta perderse de vista.

“Has visto, va corriendo detrás del autobús, abre la ventana y roba lo que hay, es una locura. Hablé con ellos y les dije: chicos, yo lo quiero ver, y no sé por qué aceptaron”, relata Zazza en su video, asegurando que uno de ellos le dijo: “me tapo la cara y lo hago”.

El youtuber publicó el material en sus redes para mostrar lo peligroso que pueden ser algunas zonas de Bolivia y la aparente indiferencia de las personas que presencian estos hechos.

“Lo loco es que nadie se para y nadie dice nada. Son un grupo y luego se van corriendo. Yo no puedo hacer nada, son cuatro o cinco y están con cuchillos. Me dieron escalofríos”, afirmó durante su transmisión, visiblemente nervioso.

