TEMAS DE HOY:
Gradería colpasó Convite de Ch’utillos Secuestro en La Paz

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Accidente fatal en Santa Cruz: conductor muere tras choque y vuelco en la Av. Beni

De acuerdo con testigos, el motorizado se encontraba siendo perseguido aparentemente por efectivos policiales al momento del siniestro.

Charles Muñoz Flores

23/08/2025 8:49

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito con saldo fatal se registró la madrugada de este sábado en la rotonda de la avenida Beni, a la altura del quinto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho ocurrió cuando un vehículo presuntamente perdió el control, impactó contra la infraestructura vial y terminó volcado, provocando la muerte instantánea del conductor.

De acuerdo con testigos, el motorizado se encontraba siendo perseguido por efectivos policiales al momento del siniestro.

“Lamentablemente lo que podemos ver aquí es el exceso de velocidad, parece que el auto venía del lado de la avenida Banzer y perdió el control, el conductor aparentemente perdió la vida”, relató uno de los presentes en el lugar.

Agregó que el vehículo “se pasó recto por la velocidad” antes de volcar. Tras el accidente, personal de la Policía llegó al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo y asegurar la zona.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no confirmaron la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas que motivaron la persecución, aunque se presume que el exceso de velocidad fue un factor determinante en el desenlace.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Caballeros del zodiaco, hades

09:30

Dragon ball

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Caballeros del zodiaco, hades

09:30

Dragon ball

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD