Accidente fatal en Santa Cruz: conductor muere tras choque y vuelco en la Av. Beni

Un accidente de tránsito con saldo fatal se registró la madrugada de este sábado en la rotonda de la avenida Beni, a la altura del quinto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho ocurrió cuando un vehículo presuntamente perdió el control, impactó contra la infraestructura vial y terminó volcado, provocando la muerte instantánea del conductor.

De acuerdo con testigos, el motorizado se encontraba siendo perseguido por efectivos policiales al momento del siniestro.

“Lamentablemente lo que podemos ver aquí es el exceso de velocidad, parece que el auto venía del lado de la avenida Banzer y perdió el control, el conductor aparentemente perdió la vida”, relató uno de los presentes en el lugar.

Agregó que el vehículo “se pasó recto por la velocidad” antes de volcar. Tras el accidente, personal de la Policía llegó al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo y asegurar la zona.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no confirmaron la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas que motivaron la persecución, aunque se presume que el exceso de velocidad fue un factor determinante en el desenlace.

