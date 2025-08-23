¡Imágenes estremecedoras! Momento en que colapsa una gradería durante el convite de Ch’utillos

La celebración de la tradicional fiesta de Ch’utillos se vio abruptamente interrumpida la noche del viernes 22 de agosto, cuando una gradería instalada en la avenida Sevilla colapsó en pleno desarrollo de la entrada folclórica, dejando al menos quince personas heridas, dos de ellas en estado de gravedad.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que la gradería se desploma en cuestión de segundos, generando gritos y confusión entre el público. Los propios bailarines interrumpieron su presentación para asistir a los heridos, lo que evitó un caos mayor mientras llegaban las brigadas de auxilio.

El comandante departamental de la Policía, coronel Fernando Barrientos, informó que el desplome se produjo mientras un grupo de tinkus avanzaba por el recorrido.

“Estas estructuras todavía no deberían estar siendo utilizadas, ya que no han sido revisadas por nuestro personal de Bomberos”, declaró. Barrientos también señaló que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la falta de control en las instalaciones fueron factores que contribuyeron a la tragedia.

El accidente obligó a suspender de inmediato la entrada. El alcalde de Potosí, Waldo Poercel, convocó a una reunión de emergencia del “Comité interinstitucional” para definir medidas de seguridad y evaluar la continuidad de la festividad. La Policía recomendó que los eventos restantes se mantengan suspendidos hasta que las graderías sean inspeccionadas y certificadas.

La tradicional festividad de Ch’utillos, que reúne a miles de devotos y visitantes, inicia con el convite, pero tras el colapso la jornada quedó marcada por la preocupación y la incertidumbre.

A continuación, el video:

