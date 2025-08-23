TEMAS DE HOY:
Gradería colpasó Convite de Ch’utillos Secuestro en La Paz

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Imágenes estremecedoras! Momento en que colapsa una gradería durante el convite de Ch’utillos

El accidente obligó a suspender de inmediato la entrada. El alcalde de Potosí, Waldo Poercel, convocó a una reunión de emergencia del “Comité interinstitucional” para definir medidas de seguridad y evaluar la continuidad de la festividad.

Charles Muñoz Flores

23/08/2025 8:38

El momento exacto en que se desplomó la gradería. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF:
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

La celebración de la tradicional fiesta de Ch’utillos se vio abruptamente interrumpida la noche del viernes 22 de agosto, cuando una gradería instalada en la avenida Sevilla colapsó en pleno desarrollo de la entrada folclórica, dejando al menos quince personas heridas, dos de ellas en estado de gravedad.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que la gradería se desploma en cuestión de segundos, generando gritos y confusión entre el público. Los propios bailarines interrumpieron su presentación para asistir a los heridos, lo que evitó un caos mayor mientras llegaban las brigadas de auxilio.

El comandante departamental de la Policía, coronel Fernando Barrientos, informó que el desplome se produjo mientras un grupo de tinkus avanzaba por el recorrido.

“Estas estructuras todavía no deberían estar siendo utilizadas, ya que no han sido revisadas por nuestro personal de Bomberos”, declaró. Barrientos también señaló que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la falta de control en las instalaciones fueron factores que contribuyeron a la tragedia.

El accidente obligó a suspender de inmediato la entrada. El alcalde de Potosí, Waldo Poercel, convocó a una reunión de emergencia del “Comité interinstitucional” para definir medidas de seguridad y evaluar la continuidad de la festividad. La Policía recomendó que los eventos restantes se mantengan suspendidos hasta que las graderías sean inspeccionadas y certificadas.

La tradicional festividad de Ch’utillos, que reúne a miles de devotos y visitantes, inicia con el convite, pero tras el colapso la jornada quedó marcada por la preocupación y la incertidumbre.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Caballeros del zodiaco, hades

09:30

Dragon ball

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Caballeros del zodiaco, hades

09:30

Dragon ball

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD