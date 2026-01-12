Cuarto intermedio en el bloqueo de la carretera Santa Cruz – Beni en San Julián

Sectores movilizados del municipio de San Julián han determinado poner pausa a los bloqueos que cortaban la carretera entre Santa Cruz y Beni ante los acuerdos firmados entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB).

Hoy lunes 12 de enero se cumplía el quinto día de bloqueo que exigía la abrogación del decreto supremo 5503; tras un ampliado entre vecinos, Fejuve y productores, este cuarto intermedio tendrá una vigencia de 48 horas hasta que se promulgue un nuevo decreto acordado con la COB.

Los sectores movilizados han pedido disculpas a los conductores que se vieron perjudicados en este tramo carretero. Entre los vehículos parados se observan cisternas y camiones de alto tonelaje.

Foto: Radio Comunitaria San Julián

