Cuarto intermedio en el bloqueo de la carretera Santa Cruz – Beni en San Julián

Sectores movilizados del municipio de San Julián han determinado poner pausa a los bloqueos que cortaban la carretera entre Santa Cruz y Beni ante los acuerdos firmados entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB).

Juan Marcelo Gonzáles

12/01/2026 18:25

Foto: Cuarto Intermedio bloqueos en san Julián (Captura de video)
Santa Cruz

Hoy lunes 12 de enero se cumplía el quinto día de bloqueo que exigía la abrogación del decreto supremo 5503; tras un ampliado entre vecinos, Fejuve y productores, este cuarto intermedio tendrá una vigencia de 48 horas hasta que se promulgue un nuevo decreto acordado con la COB.

Los sectores movilizados han pedido disculpas a los conductores que se vieron perjudicados en este tramo carretero. Entre los vehículos parados se observan cisternas y camiones de alto tonelaje.

Foto: Radio Comunitaria San Julián

