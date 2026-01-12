Momentos de angustia en Villazón: Niño es rescatado sano y salvo tras caer a un pozo

Lo que comenzó como una jornada habitual en un domicilio de la ciudad fronteriza estuvo a punto de transformarse en una tragedia. Un niño, que se encontraba jugando en el patio de su vivienda, cayó accidentalmente al fondo de un pozo de agua tras perder el equilibrio cerca de la apertura.

Ante el llamado desesperado de auxilio de los familiares, efectivos del Grupo Delta y del PAC (Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana) se movilizaron de inmediato al lugar de los hechos. Al llegar, los uniformados evaluaron la profundidad y la estabilidad de la excavación para iniciar las maniobras de extracción.

En un trabajo coordinado, los agentes utilizaron cuerdas y arneses para descender y asegurar al menor. Las imágenes del rescate muestran la tensión del momento en que los policías, trabajando en equipo, logran izar al pequeño a la superficie. El niño, que vestía una camiseta deportiva azul, se encontraba visiblemente afectado por la crisis nerviosa y el impacto de la caída.

Una vez a salvo, los efectivos procedieron a estabilizarlo y brindarle los primeros auxilios, confirmando que, milagrosamente, no presentaba lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida. Posteriormente, fue entregado a sus familiares bajo recomendaciones de observación médica.

