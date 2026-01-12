“Quería seguir agrediéndola”: madre clama justicia tras brutal ataque a su hija de tres años

Una niña de apenas tres años se encuentra recibiendo atención médica luego de ser brutalmente atacada con un cuchillo por un sujeto que huía de la Policía y la utilizó como escudo humano para evitar ser capturado.

El hecho ocurrió cuando la menor se encontraba junto a su madre, Milenka Torrico, realizando compras y esperando un micro para regresar a su vivienda. Según relató la progenitora, el agresor era perseguido por un policía cuando, al verse acorralado, se abalanzó sobre la pequeña.

“El maleante se protegió atrás de la niña para que no lo agarre la Policía. Sacó el cuchillo de su bolsillo y le pasó por el cuello”, narró entre lágrimas.

Lejos de detenerse tras herirla, el sujeto intentó continuar con la agresión. Fue entonces cuando las personas presentes y la madre lograron intervenir para evitar una tragedia mayor.

“Lo tuvimos que agarrar porque él quería seguir agrediéndola a mi niña. Fue un segundo intento para querer agarrarla de nuevo, para terminar de cortarle el cuello”, contó Torrico.

La menor fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permanece internada en estado delicado, a la espera de evaluaciones médicas que determinen la gravedad de las lesiones.

Entre tanto, la familia de la víctima pide justicia y que el agresor no sea puesto en libertad.

“Es un peligro para la sociedad ese hombre. Que no lo suelten, por favor”, manifestó una familiar.

Además del dolor, la familia enfrenta una difícil situación económica. Aseguran que los costos médicos son elevados y piden apoyo solidario a la población.

“Nos están pidiendo miles de recetas y no tenemos las condiciones. Es una bebé de tres añitos que necesita ayuda”, expresaron.

Finalmente, la madre de la menor hizo un llamado directo a las autoridades.

“Que lo metan en prisión y que no lo suelten. Ha sido un atentado contra la vida de una niña. No tenía por qué agarrarla. Pido justicia”, reclamó.

