Exgerente de Epcoro en prisión preventiva: Fiscalía podría investigar familiares y funcionarios

El exgerente ejecutivo de Epcoro, Edwin Vladimir Condori, fue enviado este viernes a la cárcel de San Pedro, en La Paz, tras ser imputado por los presuntos delitos de conducta antieconómica, concusión, incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.

La determinación fue adoptada en una audiencia de medidas cautelares, donde se dispuso detención preventiva por seis meses mientras continúan las investigaciones. La denuncia en su contra fue presentada por la propia empresa estatal el 7 de noviembre de 2025.

Según la Fiscalía, entre septiembre y octubre de 2024, Condori habría ordenado millonarios desembolsos de dinero por vía verbal y memorándums, los cuales suman más de 123 millones de bolivianos, entregados directamente en su poder.

“El exgerente habría recibido personalmente estas sumas, sin justificación ni respaldo legal”, afirmó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez. Condori fue aprehendido el miércoles 7 de enero en Oruro y trasladado a La Paz para su audiencia.

Además, la Fiscalía evalúa ampliar la investigación para incluir a familiares del exgerente y otros exfuncionarios de la estatal, en caso de encontrarse indicios de participación en las presuntas irregularidades.

Este caso reaviva la preocupación sobre la transparencia en las empresas estatales y pone el foco en la lucha contra la corrupción en Bolivia.

