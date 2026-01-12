El Ministerio Público de Cochabamba dio a conocer los resultados de los análisis realizados a la sangre hallada en piedras durante el rastrillaje en la zona de Carcaje, en el marco de la búsqueda del joyero Oscar Porco, desaparecido desde el 30 de diciembre.

Los estudios genéticos confirmaron que las manchas hemáticas pertenecen a un animal, descartando que se trate de sangre humana o de la persona desaparecida.

“Ya se tienen los resultados de genética y estos nos indican que las muestras corresponden a sangre animal, por lo que se descarta la posibilidad de que sea de la persona desaparecida”, informó el Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina.

Porco, según la denuncia presentada por su familia, portaba una importante suma de dinero y tenía previsto reunirse con Ramiro S., colega del rubro joyero, para realizar una transacción de pepitas de oro. Tras entregar parte del dinero, Oscar regresó brevemente a la tienda de su esposa, pero minutos después salió nuevamente rumbo al mismo lugar y desde entonces no se tiene contacto con él.

Las autoridades continúan con el rastrillaje y las investigaciones para dar con su paradero y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

