Habilitan el paso: acatan instrucción de la COB y levantan bloqueo en Parotani

Pasado el mediodía de este lunes, los movilizados que mantenían un bloqueo en el puente Parotani, sobre la ruta al occidente, levantaron la medida de presión y se retiraron del lugar, habilitando nuevamente la vía.

El representante de la Federación de Campesinos, Feliciano Vegamonte, llegó al punto de bloqueo para socializar la instructiva de la COB y dialogar con los movilizados sobre la necesidad de reabrir la circulación.

“Ha sido muy costoso hacer entender a los compañeros movilizados, pero finalmente lo hicieron. La movilización ha sido bajo convocatoria de la COB, las federaciones departamentales y otros sectores, y disciplinadamente estamos acatando la medida. La COB dio un instructivo para levantar el bloqueo y debemos cumplirlo”, explicó Vegamonte.

El dirigente advirtió que, aunque la vía fue habilitada, aún quedan temas pendientes dentro de sus demandas y que se mantendrán atentos a las decisiones de su ente matriz.

La medida afectó la circulación de vehículos y el transporte de bienes hacia el occidente, y su levantamiento permite retomar la normalidad en la ruta y aliviar la presión sobre los mercados y usuarios de la zona.

Mira la programación en Red Uno Play