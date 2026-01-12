TEMAS DE HOY:
Habilitan el paso: acatan instrucción de la COB y levantan bloqueo en Parotani

Tras más de medio día de espera, los movilizados retiraron el bloqueo en el puente Parotani, cumpliendo la instrucción de la Central Obrera Boliviana (COB) y permitiendo la circulación en la ruta al occidente del país.

Silvia Sanchez

12/01/2026 14:42

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Pasado el mediodía de este lunes, los movilizados que mantenían un bloqueo en el puente Parotani, sobre la ruta al occidente, levantaron la medida de presión y se retiraron del lugar, habilitando nuevamente la vía.

El representante de la Federación de Campesinos, Feliciano Vegamonte, llegó al punto de bloqueo para socializar la instructiva de la COB y dialogar con los movilizados sobre la necesidad de reabrir la circulación.

“Ha sido muy costoso hacer entender a los compañeros movilizados, pero finalmente lo hicieron. La movilización ha sido bajo convocatoria de la COB, las federaciones departamentales y otros sectores, y disciplinadamente estamos acatando la medida. La COB dio un instructivo para levantar el bloqueo y debemos cumplirlo”, explicó Vegamonte.

El dirigente advirtió que, aunque la vía fue habilitada, aún quedan temas pendientes dentro de sus demandas y que se mantendrán atentos a las decisiones de su ente matriz.

La medida afectó la circulación de vehículos y el transporte de bienes hacia el occidente, y su levantamiento permite retomar la normalidad en la ruta y aliviar la presión sobre los mercados y usuarios de la zona.

