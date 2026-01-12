“Esta no es una advertencia, es un memorándum de despido”: el duro mensaje de Lara a Rodrigo Paz

El vicepresidente Edmand Lara lanzó la noche de este domingo una advertencia directa y sin rodeos al presidente Rodrigo Paz, al afirmar que la abrogación del Decreto Supremo 5503, acordada con la Central Obrera Boliviana (COB) tras una ola de protestas, no es un gesto de reconciliación, sino un “memorándum de preaviso de despido”.

En un video difundido en redes sociales, Lara aseguró que la marcha atrás del Gobierno fue impuesta por el pueblo y dejó una lección política clara: no se puede gobernar ignorando a la gente.

“Rodrigo Paz, tienes una segunda oportunidad. Gobierna para todos y no solo para los ricos y poderosos”, afirmó el vicepresidente, marcando distancia del rumbo asumido por el Ejecutivo y advirtiendo que el margen de error se agotó.

El vicepresidente remarcó que el nuevo decreto que se elabore no puede nacer entre cuatro paredes, sino que debe ser producto de un diálogo real con los sectores sociales, y se ofreció a colaborar para que ese proceso no vuelva a detonar un conflicto nacional.

Lara recordó que el Gobierno llegó al poder con la promesa de inclusión y consenso, y alertó que romper ese pacto con el pueblo tiene consecuencias políticas.

“Esta no es una advertencia. Es un memorándum de preaviso. Si no se trabaja con el pueblo, es mejor no ocupar el cargo”, insistió, endureciendo su discurso.

El mensaje también incluyó un agradecimiento a los sectores movilizados. Lara destacó a “las familias que marcharon, que pasaron hambre y durmieron mal, pero defendieron la patria”, y cerró con un llamado emotivo: “¡Viva Bolivia!”.

El acuerdo entre el Gobierno y la COB logró frenar una escalada de protestas que amenazaba con un cerco a la ciudad de La Paz y un posible desabastecimiento en mercados populares. Tras la firma, la COB instruyó levantar los bloqueos y suspender las medidas de presión, aunque el escenario político sigue marcado por la fractura interna y la desconfianza.

