EEUU reafirma que las relaciones con El Salvador son "estrechas" y "siempre serán fuertes"

La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, reafirmó este lunes que las relaciones entre ambas naciones son "cercanas" y "estrechas", y que "siempre serán fuertes", a la vez que invitó a los salvadoreños a participar en los actos que se llevarán a cabo en San Salvador para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense.

"Las relaciones con El Salvador continúan siendo unas relaciones muy estrechas, muy cercanas. Somos colegas en temas de seguridad, de desarrollo económico, en términos de migración y en tantos temas. Seguirá siendo una relación muy cercana y siempre será fuerte", dijo Fellows en una conferencia de prensa en la sede diplomática.

Además, la encargada de Negocios destacó que el flujo de migrantes salvadoreños que intentan llegar a EE.UU. "ha bajado drásticamente entre 2024 y 2025", y consideró que "esto no va a cambiar".

Fellows compareció ante la prensa para invitar a los salvadoreños a los actos para conmemorar los 250 años de la declaración de independencia de Estados Unidos, que celebrará la nación norteamericana el próximo 4 de julio.

"Los invitamos a hacer parte de esta conmemoración histórica. 250 años de legado, creatividad y espíritu innovador. Celebramos juntos el poder transformador de la música y el intercambio cultural, de las fuerzas que trasciende fronteras y unen a los pueblos", declaró.

También lanzó la campaña denominada Freedom 250 con la que se busca destacar durante el 2026 "los logros de Estados Unidos a través de los años" y reflexionar sobre "cómo podemos inspirar a las futuras generaciones", apuntó.

Añadió que "a través de la celebración Freedom 250, que seguirá todo el año con una variedad de eventos, buscamos resaltar los valores que han dado forma a nuestro país".

Como parte de las actividades, la Embajada de EE.UU. organiza un concierto a cargo de la Banda Militar de la Guardia Nacional de New Hampshire que tendrá lugar en el Palacio Nacional en la capital salvadoreña.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos mantiene una relación cercana con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, que también ha respaldado polémicas acciones como una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y ha desestimado denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador.

El acercamiento entre ambas administraciones fue impulsado principalmente por un acuerdo de deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde EE.UU. por supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua. EFE

