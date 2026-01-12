Tragedia en El Alto: hombre muere tras ser golpeado con manguera de gas por su amigo

Un presunto robo y el exceso de alcohol terminaron en tragedia en El Alto: un hombre murió tras recibir golpes con una manguera de gas por parte de su amigo, quien ahora está detenido y es investigado por homicidio.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto realizó el levantamiento del cadáver de un hombre dentro de un domicilio de la ciudad y detuvo al presunto agresor, amigo de la víctima.
Según la información preliminar, ambos compartían bebidas alcohólicas cuando el dueño de casa acusó a su amigo de haberle robado dinero. En un arrebato, lo golpeó con una manguera de conexión de garrafa, provocándole la muerte.
El agresor fue aprehendido y ahora permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras la investigación sigue su curso para determinar responsabilidades.
