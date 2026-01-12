Tragedia en El Alto: hombre muere tras ser golpeado con manguera de gas por su amigo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto realizó el levantamiento del cadáver de un hombre dentro de un domicilio de la ciudad y detuvo al presunto agresor, amigo de la víctima.

Según la información preliminar, ambos compartían bebidas alcohólicas cuando el dueño de casa acusó a su amigo de haberle robado dinero. En un arrebato, lo golpeó con una manguera de conexión de garrafa, provocándole la muerte.

El agresor fue aprehendido y ahora permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras la investigación sigue su curso para determinar responsabilidades.

