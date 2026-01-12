TEMAS DE HOY:
Economía

¿Están llegando las verduras y cómo están los precios en el mercado Abasto? Esto dicen las vendedoras

El ingreso de alimentos al mercado Abasto es estable, pero lluvias encarecen algunas verduras, según comerciantes del lugar.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/01/2026 7:54

Santa Cruz, Bolivia

La llegada de productos de la canasta familiar al mercado Abasto antiguo se mantiene con relativa normalidad; sin embargo, comerciantes reportan el encarecimiento de algunas verduras, mientras que otros alimentos continúan con precios estables e incluso bajos.

Según las vendedoras del sector de verduras, los productos están ingresando al mercado, pero ciertos productos han registrado incrementos. “Ha llegado, pero por ejemplo la arverja y la vainita están un poco caritas; el brócoli también, pero lo demás ha llegado todo normal”, señaló una comerciante.

En cuanto a los precios, el brócoli se comercializa en bolsa hasta en 150 bolivianos, mientras que la unidad se vende entre 8 y 15 bolivianos, dependiendo del tamaño. La arveja se oferta entre 5 y 6 bolivianos la libra, alcanzando hasta 18 bolivianos por tres libras. 

 

Por el contrario, productos como el tomate mantienen costos bajos. El kilo se vende entre 4 y 5 bolivianos, y la caja puede encontrarse desde 60 hasta 80 bolivianos. El pimentón también se comercializa a precios accesibles, con la bolsa a 120 bolivianos y la docena alrededor de 10 bolivianos. La lechuga se vende a 80 bolivianos la canasta, mientras que la unidad cuesta entre 3 y 5 bolivianos. El zapallo, por su parte, se oferta a 50 centavos la libra y el quintal alcanza los 100 bolivianos.

Respecto al locoto, las comerciantes indicaron un incremento más notorio. Este producto pasó de venderse a 50 bolivianos la arroba a precios que oscilan entre 80 y 100 bolivianos.

Los vendedores explican que el alza no estaría directamente relacionada con los bloqueos, ya que los productos lograron llegar a los mercados. Atribuyen la situación principalmente a las lluvias, que dificultan la cosecha en las zonas productoras.

 

