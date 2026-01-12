¿Están llegando las verduras y cómo están los precios en el mercado Abasto? Esto dicen las vendedoras

La llegada de productos de la canasta familiar al mercado Abasto antiguo se mantiene con relativa normalidad; sin embargo, comerciantes reportan el encarecimiento de algunas verduras, mientras que otros alimentos continúan con precios estables e incluso bajos.

Según las vendedoras del sector de verduras, los productos están ingresando al mercado, pero ciertos productos han registrado incrementos. “Ha llegado, pero por ejemplo la arverja y la vainita están un poco caritas; el brócoli también, pero lo demás ha llegado todo normal”, señaló una comerciante.

En cuanto a los precios, el brócoli se comercializa en bolsa hasta en 150 bolivianos, mientras que la unidad se vende entre 8 y 15 bolivianos, dependiendo del tamaño. La arveja se oferta entre 5 y 6 bolivianos la libra, alcanzando hasta 18 bolivianos por tres libras.

Por el contrario, productos como el tomate mantienen costos bajos. El kilo se vende entre 4 y 5 bolivianos, y la caja puede encontrarse desde 60 hasta 80 bolivianos. El pimentón también se comercializa a precios accesibles, con la bolsa a 120 bolivianos y la docena alrededor de 10 bolivianos. La lechuga se vende a 80 bolivianos la canasta, mientras que la unidad cuesta entre 3 y 5 bolivianos. El zapallo, por su parte, se oferta a 50 centavos la libra y el quintal alcanza los 100 bolivianos.

Respecto al locoto, las comerciantes indicaron un incremento más notorio. Este producto pasó de venderse a 50 bolivianos la arroba a precios que oscilan entre 80 y 100 bolivianos.

Los vendedores explican que el alza no estaría directamente relacionada con los bloqueos, ya que los productos lograron llegar a los mercados. Atribuyen la situación principalmente a las lluvias, que dificultan la cosecha en las zonas productoras.

Mira la programación en Red Uno Play