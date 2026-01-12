Levantan bloqueo en Yapacaní y comienzan a circular las movilidades

Tras varias jornadas de tensión y parálisis en las principales carreteras del departamento de Santa Cruz, este lunes se logró restablecer la circulación vehicular en puntos estratégicos. Los sectores movilizados en San Julián determinaron una pausa temporal en sus medidas de presión, mientras que en la zona de Yapacaní se inició el despeje de las vías.

Luego de un ampliado realizado al pie de la carretera, las organizaciones sociales de San Julián decidieron declarar un cuarto intermedio de 48 horas. Esta medida busca aliviar el tráfico en la vía que conecta a la capital cruceña con el departamento del Beni y las poblaciones de la Chiquitania, informan medios locales.

Pese a la apertura de la ruta, los dirigentes locales advirtieron que se mantienen en estado de alerta. La desmovilización está sujeta al cumplimiento del compromiso entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) para la abrogación del Decreto Supremo 5503. "Si no se cumple lo establecido, las medidas se reanudarán", advirtió un representante de la Federación San Julián Norte.

Durante la tarde de este lunes, comenzaron las labores de limpieza para retirar los promontorios de tierra y escombros que impedían el paso. El bloqueo en San Julián había generado una gran preocupación logística, especialmente por el freno a la distribución de hidrocarburos.

Por otro lado, la situación en el norte integrado y el paso hacia el occidente del país también reporta una mejora significativa. Según informes locales, la Federación de Interculturales de la zona Choré levantó el bloqueo en Yapacaní a las 15:00 de hoy.

De manera simultánea, se despejó el punto de protesta en el puente Ichilo. Tras cinco días y medio de interrupción, la circulación vehicular en la carretera Santa Cruz–Cochabamba se ha restablecido en ambos sentidos, permitiendo el paso de cientos de transportistas y pasajeros que aguardaban la liberación de la vía.

