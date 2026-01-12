Al penal de San Pedro: cinco policías reciben detención preventiva por retener $us 60 mil

Cinco efectivos policiales fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro, luego de que un juez determinara su responsabilidad preliminar en un caso de concusión, según informó la fiscal a cargo de la investigación.

La autoridad judicial dispuso que los cinco policías, entre suboficiales y sargentos, permanezcan recluidos mientras continúan las investigaciones. El Ministerio Público determinó la detención preventiva porque consideran que los acusados pueden interferir en el proceso. Los cinco policías ya fueron trasladados al centro penitenciario.

El caso ocurrió en la frontera de Desaguadero, donde un adulto mayor, dedicado al librecambio, retornaba desde Perú hacia Bolivia. La víctima denunció que ingresaba al país con 150 dólares y 30 mil bolivianos.

Según el relato de la víctima, durante un control policial, los efectivos habrían retenido su dinero, indicándole que podía perderlo todo. De acuerdo con la denuncia, el monto retenido alcanzaría un valor aproximado de 60 mil dólares.

La denuncia fue presentada el 8 de enero. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) activó las investigaciones. Un equipo de Policías se trasladó hasta Desaguadero y tras revisar las cámaras de seguridad de oficinas de Migración, se logró confirmar la presencia y participación de los policías denunciados.



