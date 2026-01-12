Según el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), seis personas murieron en los primeros 11 días del 2026 en el departamento de Potosí, entre ellos, se conoce del fallecimiento de una mujer.

Se informó que tres personas, de entre 25 y 35 años, murieron por hipotermia. Estas personas habrían consumido bebidas alcohólicas en exceso y luego se quedaron dormidas en la calle, causando su muerte.

La Felcc también reportó la muerte de una mujer y un hombre no identificados. Ambos hechos están siendo investigados. Además, se registró la muerte de un joven trabajador minero.

En los últimos días, la Felcc realizó el levantamiento legal de los dos cuerpos. Uno fue encontrado cerca del Cerro Chico, en la ciudad de Potosí, y el otro en una calle del municipio de Llallagua. Los dos cuerpos se encuentran en la morgue a la espera de que se los identifique.

El coronel Juan José Millán, director de la Felcc, confirmó que la muerte del hombre de 25 años fue por enfriamiento. Según el reporte, el segundo tiene características similares y no se encontraron signos de violencia en el hombre pero el hombre era un bebedor habitual.



