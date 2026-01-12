TEMAS DE HOY:
TSE confirma que ADN y sus alianzas pierden su personería jurídica

Fernando Arteaga, secretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), confirmó que el partido político Acción Democrática Nacionalista (ADN) y sus alianzas NACER y Pando Somos Todos pierden sus personerías jurídicas y quedan fuera de las Elecciones Subnacionales 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

12/01/2026 17:22

Foto: Fernando Arteaga, secretario de cámara TSE (Red Uno)
La Paz

Fernando Arteaga, secretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), confirmó que el partido político Acción Democrática Nacionalista (ADN) y sus alianzas NACER y Pando Somos Todos pierden sus personerías jurídicas y quedan fuera de las Elecciones Subnacionales 2026.

Esta determinación se da después del análisis en sala plena del TSE, donde se analizó el autoconstitucional 0782/2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde se rechazó la acción de inconstitucional presentada por el mismo partido. Arteaga manifestó que todos los candidatos inscritos a las Elecciones Subnacionales 2026 serán excluidos de las listas de los habilitados.

En cuanto a sus alianzas, NACER y Pando Somos Todos correrán con la misma determinación del TSE, quedando fuera de las justas electorales de marzo 2026.

