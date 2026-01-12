Del fin del smartphone al ascensor espacial: Así será la vida en el año 2050 según los expertos

¿Cómo será un día cualquiera a mediados de este siglo? Según el futurólogo Tom Cheeswright y el astrofísico Dr. Alastair Reynolds, el mundo de 2050 será un lugar donde la tecnología no solo será más avanzada, sino que se integrará de forma invisible en nuestras vidas. A través de su proyecto "Meet Tomorrow", los expertos buscan combatir el pesimismo tecnológico y destacar que los próximos 24 años podrían ser la era de mayor progreso en la historia de la humanidad.

Fotos: Zurich/Daily Mail.

Salud a la carta: Órganos impresos y prevención

Uno de los avances más disruptivos ocurrirá en la medicina. Para 2050, el sistema de salud pasará del tratamiento de enfermedades a la prevención total. El mayor hito será el uso común de bioimpresoras 3D, capaces de fabricar órganos complejos como riñones, hígados o incluso retinas personalizadas, según publica Daily Mail en un extenso reportaje.

Al utilizar las propias células del paciente, se eliminará el riesgo de rechazo y, lo más importante, desaparecerán las listas de espera para trasplantes. La tecnología permitirá sustituir órganos dañados con la misma naturalidad con la que hoy se cambia una pieza de un vehículo.

Fotos: Zurich/Daily Mail.

El adiós al smartphone y la llegada del ascensor espacial

Quizás lo más difícil de imaginar hoy sea el fin de la era de los dispositivos móviles. Según Cheeswright, el smartphone morirá para ser reemplazado por gafas inteligentes que integrarán la comunicación directamente en nuestro campo visual. En casa, las pantallas físicas desaparecerán; en su lugar, paredes enteras se convertirán en pantallas de ultra alta resolución tan delgadas como un papel tapiz.

En cuanto al transporte, la humanidad dará un salto gigante con la construcción del primer ascensor espacial. Esta estructura colosal transportará carga y pasajeros a la órbita terrestre de forma más limpia, silenciosa y económica que los cohetes actuales. Aunque el ascenso podría durar un par de semanas, ofrecería una forma sostenible de salir de la Tierra con vistas inigualables.

Fotos: Zurich/Daily Mail.

Robots en casa y una nueva dieta global

El hogar del futuro también tendrá nuevos integrantes: androides y compañeros robóticos. Estos dispositivos, que se han vuelto asequibles para el público general, no solo se encargarán de tareas domésticas como lavar la ropa o sacar la basura, sino que, gracias a la IA avanzada, ofrecerán compañía y conversación.

Fotos: Zurich/Daily Mail.

Finalmente, nuestra alimentación experimentará un giro radical impulsado por la ética y la sostenibilidad:

Carne de laboratorio: Será lo suficientemente barata y sabrosa como para sustituir a la ganadería tradicional.

Proteína de insectos: Aunque no los comeremos enteros, los insectos en polvo se volverán un ingrediente común en pastas y panes, aportando un alto valor nutricional y un sabor similar a la nuez.

"Hace 25 años, las videollamadas y los asistentes digitales eran ciencia ficción", recuerda el Dr. Reynolds. "El cambio es inevitable, y mirar hacia mediados de siglo es una perspectiva fascinante que nos invita a ser optimistas".

Fotos: Zurich/Daily Mail.

