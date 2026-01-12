El hackeo de cuentas de WhatsApp es un problema cada vez más frecuente y puede afectar la seguridad de la información personal de los usuarios. Mensajes, fotos, contactos y otros datos privados pueden quedar expuestos si una persona ajena accede a la cuenta sin permiso.

De acuerdo con el portal La Nación, existen distintas formas en las que los ciberdelincuentes pueden ingresar a una cuenta de WhatsApp. Entre las más comunes están el uso de códigos QR falsos, el intercambio de tarjetas SIM, la conexión a redes WiFi públicas sin protección y la descarga de aplicaciones maliciosas que funcionan como programas espía.

Si bien WhatsApp no envía avisos cuando alguien externo entra a una cuenta, la aplicación permite revisar los dispositivos vinculados. Para hacerlo, el usuario debe ingresar a “Ajustes”, luego a “Dispositivos vinculados” y verificar si aparece algún equipo que no reconozca. En caso de detectar uno extraño, se recomienda eliminarlo de inmediato.

También existen otras señales de alerta, como mensajes o llamadas que el usuario no realizó, la llegada de códigos de verificación sin haberlos solicitado o cambios inesperados en la foto de perfil o en la información personal.

Para reducir el riesgo de hackeos, los especialistas aconsejan activar la verificación en dos pasos, utilizar un PIN seguro, mantener la aplicación actualizada y evitar abrir WhatsApp Web en equipos ajenos sin cerrar sesión. Además, es importante no responder mensajes sospechosos ni compartir códigos de verificación.



