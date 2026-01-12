¡Tenía 14 años! El conductor del fatal accidente en Puerto Quijarro era menor de edad

El director de Tránsito, Martín Arequipa, confirmó que el conductor involucrado en el trágico accidente ocurrido en Puerto Quijarro tenía 14 años. La Policía informó que este dato es clave dentro de la investigación que se lleva adelante por este hecho que dejó siete personas fallecidas.

El accidente se registró la mañana de este lunes, cuando el vehículo perdió el control e impactó contra un árbol. De acuerdo con los reportes preliminares, todas las víctimas pertenecían a una misma familia que retornaba de una fiesta desde el municipio de Arroyo Concepción con destino a Puerto Suárez, en la frontera con Brasil.

Según el reporte de los médicos, entre las personas fallecidas hay menores de edad, los cuerpos fueron trasladados a la morgue del municipio. Además, se informó que al menos cuatro personas resultaron heridas y tuvieron que ser internadas de emergencia. Algunas de ellas se encuentran en estado delicado y permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva.

Con la confirmación de que el conductor era menor de edad las autoridades buscan establecer cómo el adolescente accedió al vehículo y en qué circunstancias ocurrió el accidente de tránsito. La Policía continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las causas exactas del accidente.



