Armada recupera el cuerpo de un hombre desaparecido en el río Beni

El operativo técnico-operativo concluyó con la entrega del cuerpo a las autoridades legales. 

Ximena Rodriguez

12/01/2026 18:29

Foto: Armada Boliviana.
Beni

La Capitanía de Puerto Mayor "Río Beni" desplegó un operativo especializado para la recuperación de un cuerpo sin vida en las turbulentas aguas del río Beni. El hallazgo se produjo específicamente a la altura de la comunidad San Antonio del Sani, situada a unos 20 kilómetros de la población de Rurrenabaque.

Foto: Armada Boliviana.

Este rescate es el resultado de siete jornadas ininterrumpidas de rastrillaje realizadas por el brazo operativo de la Armada Boliviana. La misión técnica concluyó tras localizar los restos de la víctima, quien había sido reportada como desaparecida hace una semana.

La intervención naval contó con el apoyo y la coordinación de diversas instituciones locales para garantizar la seguridad del perímetro. Una vez asegurado el cuerpo, el personal militar procedió con el traslado inmediato hacia la costa para continuar con los protocolos de rigor.

 

Finalmente, los restos fueron entregados a las autoridades competentes y al Ministerio Público para los trámites legales y la autopsia correspondiente. Con esta acción, las fuerzas navales cierran una etapa crítica de búsqueda y brindan respuestas a la comunidad tras la tragedia ocurrida.

