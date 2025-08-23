Convite de Ch’utillos en Potosí: graderías colapsan y dejan 15 heridos; suspenden el evento

El colapso de parte de las graderías instaladas en la avenida Sevilla, de la ciudad de Potosí, para la festividad de Ch'utillos dejó un saldo de quince personas heridas, dos de ellas de gravedad, según un informe del comandante de la Policía, Fernando Barrientos. El incidente obligó a las autoridades a suspender de inmediato la entrada del convite.

El comandante Barrientos atribuyó el accidente a una combinación de factores, señalando la "irresponsabilidad" de los encargados de las estructuras y el "consumo exagerado de bebidas alcohólicas" por parte de los asistentes. Explicó que las graderías, que aún no habían sido revisadas ni certificadas por los bomberos, ya estaban siendo utilizadas.

"Estas estructuras todavía no deberían estar siendo utilizadas, ya que no han sido revisadas por nuestro personal de Bomberos", afirmó Barrientos. El comandante agregó que el consumo "irracional" de alcohol desde tempranas horas de la mañana contribuyó a la situación de riesgo.

Suspensión del evento y alerta de seguridad

Tras el colapso, el alcalde de Potosí, Waldo Poercel, ha convocado a una reunión urgente del "Comité interinstitucional" para evaluar los próximos pasos. La Policía ha sugerido suspender el resto del evento hasta que las graderías sean debidamente revisadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El momento exacto del colapso fue captado en videos de redes sociales. Las imágenes muestran a un grupo de tinkus pasando por la avenida cuando la estructura se viene abajo. Los propios bailarines detuvieron su presentación para socorrer a los afectados, lo que evitó un caos mayor mientras los servicios de emergencia se movilizaban al lugar.

