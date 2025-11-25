Adolescente que agredió a su compañero declarará este miércoles ante la Defensoría de la Niñez

El menor de 14 años acusado de agredir a su compañero en una unidad educativa declarará este miércoles ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El hecho se registró cuando la víctima se negó a consumir sustancias controladas que, según la denuncia, le habrían sido ofrecidas por el agresor.

La madre del estudiante afectado informó que la Defensoría notificó a los familiares del presunto agresor para que el adolescente preste su declaración en el transcurso de esta jornada.

“El proceso ya está en curso. La Defensoría notificó a los familiares del agresor y debe acudir a declarar mañana, eso es lo que me informaron”, señaló.

Familiares de la víctima también denunciaron que el adolescente acusado presenta un comportamiento violento con otros compañeros. “Indican que es muy agresivo. Incluso otro niño comentó que le hacía bullying. La madre de ese estudiante también está considerando presentar una denuncia”, afirmó la progenitora del joven agredido.

Mientras avanza el proceso, la víctima deberá ser sometida a una intervención quirúrgica debido al daño que sufrió en la nariz durante la agresión. “Mañana lo operarán. El diagnóstico indica que su nariz está severamente desviada y requiere cirugía”, explicó la madre.

Mira la programación en Red Uno Play