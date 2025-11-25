Investigan proxenetismo: menor es investigada por presunta captación de escolares para explotación sexual

La Fiscalía de Trata y Tráfico investiga un caso de proxenetismo agravado seguido de violencia sexual comercial que involucra a una adolescente y un hombre de 41 años en la zona del Plan Tres Mil. Según la denuncia, la joven captaba a sus compañeras para ofrecerlas a extraños a cambio de dinero.

El sujeto fue detenido en flagrancia cuando se disponía a consumar el hecho con una menor de 15 años.

“Se ha procedido con la aprehensión de un sujeto de 41 años de edad, el cual en flagrancia se lo ha encontrado con una menor de 15 años”, indicó el fiscal Daniel Lobo, encargado del caso.

El eje central de la investigación es un centro educativo del Plan Tres Mil, donde la adolescente presuntamente utilizó su condición de estudiante para captar a otras menores de edad. La Fiscalía no descarta que existan más víctimas y sindicados involucrados.

La trama revela, además, que la propia captadora habría sido víctima de explotación antes de involucrarse en el delito.

“Se tiene al agresor que va a ser imputado por violencia sexual comercial”, concluyó Lobo.

Mira la programación en Red Uno Play