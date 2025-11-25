La bebé recién nacida que fue hallada abandonada dentro de una llanta, envuelta en una bolsa negra en inmediaciones del Cementerio General de La Paz, será trasladada a un hogar transitorio municipal tras recibir atención médica en el Hospital La Paz.

Se prevé que la menor sea dada de alta en las próximas horas para luego ser derivada al albergue municipal de la zona de Mallasa. Según la Defensoría, ya se activaron los protocolos para ubicar a su familia.

“Hemos publicado una ficha de búsqueda con la foto de la bebé para que pueda ser identificada o para que la madre tome conciencia y se presente”, informó Esteban Castro, jefe de la Defensoría del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

El caso generó conmoción entre la ciudadanía, luego de que la recién nacida fuera encontrada por personal policial que la auxilió de inmediato.

Imagen captura RR.SS.

