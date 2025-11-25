Captan a enorme serpiente desplazándose entre el agua tras intensas inundaciones en Tailandia | VIDEO

Las inundaciones que azotan la ciudad de Hat Yai, en la provincia de Songkhla, Tailandia, no solo paralizaron el tráfico y forzado evacuaciones, sino que también provocaron la aparición de fauna silvestre en las zonas urbanas.

Un video impactante se hizo viral en redes sociales, mostrando a una enorme serpiente nadando libremente a través de las calles completamente inundadas, como si la catástrofe fuera su hábitat natural.

El clip, captado por ciudadanos locales, muestra una calle principal convertida en un río de aguas marrones. Inicialmente, la serpiente parece pequeña, pero a medida que se desplaza serpenteando sobre el agua, se revela su considerable longitud y la rapidez con la que se mueve a pesar del caudal.

El animal emerge cerca de una estructura metálica semisumergida y luego se desliza rápidamente, alejándose hacia las zonas verdes, demostrando el desplazamiento forzado de la vida silvestre debido al aumento extremo del nivel del agua. La aparición de animales peligrosos como esta serpiente subraya el riesgo adicional que enfrentan los residentes que se encuentran atrapados o que participan en las labores de rescate en las calles convertidas en riadas.

Vea el video:

