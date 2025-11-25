TEMAS DE HOY:
Una tragedia: madre e hijo mueren sepultados tras deslizamiento de tierra en Indonesia

Las autoridades locales acudieron al lugar para atender la emergencia y se encuentran trabajando en la evaluación de los daños.

Milen Saavedra

25/11/2025 17:38

Deslizamiento de tierra que dejó sin vida a madre e hijo tras intensas lluvias en Indonesia
Sumatra, Indonesia

Una tragedia se vivió en la comunidad de Parombunan, cerca de la ciudad de Sibolga, en el norte de Sumatra, Indonesia, luego de que un deslizamiento de tierra impactara una vivienda, cobrando la vida de una madre y su hijo.

El suceso ocurrió en medio de las intensas lluvias que azotan la región, incrementando el riesgo de fenómenos naturales como este, informa Alerta Mundial. El video, capturado en el momento del deslizamiento, muestra la impresionante y aterradora rapidez con la que una gran masa de lodo y escombros desciende por una pendiente, sepultando parcialmente el área visible de la calle y una estructura cercana. Se pueden observar a personas corriendo y gritando presas del pánico.

Las autoridades locales acudieron al lugar para atender la emergencia y se encuentran trabajando en la evaluación de los daños. 

Mira el video:

 

 

