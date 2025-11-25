TEMAS DE HOY:
Policial

¡Se ganaron su confianza! Tres delincuentes engañan y asaltan a una adulta mayor en Sacaba

Desde la Policía alertan a las víctimas de un nuevo modus operandi, dirigido a los adultos mayores y personas vulnerables.

Ligia Portillo

25/11/2025 14:32

¡Se ganaron su confianza! Tres delincuentes engañan y asaltan a una adulta mayor en Sacaba. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

Un nuevo y preocupante modus operandi de robo quedó al descubierto en el municipio de Sacaba, Cochabamba, donde una adulta mayor fue despojada de 6.000 bolivianos y su celular, luego de ser engañada por tres delincuentes que se ganaron su confianza.

Según relató la hija de la víctima, el hecho ocurrió cuando una mujer desconocida se acercó a la adulta mayor con una actitud amable y solidaria. “Una mujer se acercó, se ganó su confianza, y le dijo le puedo ayudar con la bolsita y le dice: ‘¿Por dónde estás yendo? Te voy a ayudar’. Le comentó que tenía familiares cerca y la convenció de ir juntas”, relató.

La mujer incluso la persuadió de subir a un taxi blanco, donde ya se encontraban otros dos ocupantes. Para reforzar la confianza, uno de ellos vestía un chaleco similar al de un funcionario municipal.

“Mi mamá mira adentro y ve un funcionario con chaleco de Sacaba. Entonces piensa: ‘Más de confianza’, y se sube al taxi”, añadió la familiar. Sin embargo, una vez en el vehículo, la ruta comenzó a desviarse hacia zonas alejadas. La víctima intentó alertar, pero fue silenciada por los agresores. “Mi mamá dice: ‘Pero no es por aquí’, y ahí empiezan a callarla. Le dijeron: ‘No diga nada, señora’. Le quitaron todo su dinerito que tenía como capital, 6.000 bolivianos, y su celular”.

Los familiares acudieron a la Policía para formalizar la denuncia, pero aseguran que no recibieron la atención necesaria. “La policía no hizo nada. Me dijeron: ‘Regresa el jueves, tengo muchas cosas que hacer’. ¿Y hasta el jueves tengo que esperar para denunciar?”, cuestionó indignada la hija de la víctima.

La familia pide a las autoridades actuar de inmediato y advierte a la población, especialmente a los adultos mayores, sobre este nuevo método de engaño que opera bajo la apariencia de ayuda y confianza.

