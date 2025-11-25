¡Golpeado hasta morir! Linchan a un hombre en Alto Bolívar, zona sur de Cochabamba

La mañana de este martes 25 de noviembre, un hecho de extrema violencia conmocionó a la zona de Alto Bolívar, al sur de Cochabamba. Un hombre de 46 años, identificado como Rubén A. L., fue golpeado hasta la muerte por una multitud que lo acusaba de cometer reiterados actos delictivos en el barrio. El ataque ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana y terminó con la víctima sin signos vitales, tendida en el suelo en posición cúbito ventral, según verificó la Policía al llegar al lugar.

Cuando los uniformados se constituyeron en la escena, hallaron también a tres hermanos de la víctima y a su hija mayor, quienes confirmaron su identidad. Sin embargo, lo que más sorprendió a los investigadores fue la información recopilada entre los propios vecinos, participó toda la comunidad en el linchamiento, incluidos dirigentes barriales y, presuntamente, la esposa del fallecido.

Tras la golpiza, la multitud enardecida se dirigió a la vivienda donde vivía Rubén A. L. y prendió fuego a todo su interior. Tres ambientes quedaron completamente destruidos, con muros derribados, objetos quemados y un piso cubierto casi en su totalidad por cenizas. Cuadernos, papeles, muebles y pertenencias fueron consumidos por las llamas.

“Prácticamente es lo único que queda, cenizas”, describió un testigo que ingresó a la vivienda junto al equipo de prensa. Incluso en el exterior de la casa aún se observaban restos de objetos quemados, evidencia de que la muchedumbre sacó varios elementos a la calle para incendiarlos también.

Horas después del brutal linchamiento, la zona de Alto Bolívar parecía desierta. El equipo de prensa que llegó al lugar en la tarde reportó que no había vecinos circulando, ni personas en las puertas de sus casas. Nadie quiso hablar del tema. “Parece un pueblo fantasma”, describieron.

Este silencio colectivo contrasta con la violencia que horas antes movilizó —según el informe preliminar— a la totalidad del vecindario. La Policía confirmó que se investiga la participación de dirigentes del barrio y de la propia esposa del fallecido. Aunque no existe aún una versión oficial detallada, algunos testigos indicaron que familiares del hombre estaban presentes durante los hechos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúa recabando declaraciones y analizando evidencias para identificar a los responsables materiales e intelectuales del linchamiento y de la destrucción del inmueble.

