TEMAS DE HOY:
Secuestro en La Paz Luis Fernando Camacho Asesinato en El Alto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

(VIDEO): Tragedia en Potosí: gradería colapsa durante el convite de Ch’utillos

Una gradería con una gran cantidad de personas colapsó y cayó, en el convite para la entrada de Ch’utillos en el departamento de Potosí. Las imágenes son aterradoras.

Red Uno de Bolivia

22/08/2025 22:15

Foto: Red Uno
Potosí

Escuchar esta nota

Una gradería colapsó este viernes durante el convite de la festividad de Ch’utillos en el departamento de Potosí, provocando un momento de tensión entre los asistentes.

El incidente ocurrió mientras espectadores se encontraban sentados observando el paso de los grupos folclóricos. Según testigos, varias personas resultaron heridas, aunque la información es aún preliminar.

Bomberos y personal de emergencia llegaron rápidamente al lugar, donde se realizan tareas de auxilio y verificación de daños. Las autoridades aún no han emitido un informe oficial sobre el número de heridos o la causa del colapso.

En videos difundidos en redes sociales, se observa el momento exacto del accidente, que interrumpió temporalmente la actividad festiva. La población pide mayor control sobre la seguridad de las estructuras habilitadas para eventos masivos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD