(VIDEO): Tragedia en Potosí: gradería colapsa durante el convite de Ch’utillos

Una gradería colapsó este viernes durante el convite de la festividad de Ch’utillos en el departamento de Potosí, provocando un momento de tensión entre los asistentes.

El incidente ocurrió mientras espectadores se encontraban sentados observando el paso de los grupos folclóricos. Según testigos, varias personas resultaron heridas, aunque la información es aún preliminar.

Bomberos y personal de emergencia llegaron rápidamente al lugar, donde se realizan tareas de auxilio y verificación de daños. Las autoridades aún no han emitido un informe oficial sobre el número de heridos o la causa del colapso.

En videos difundidos en redes sociales, se observa el momento exacto del accidente, que interrumpió temporalmente la actividad festiva. La población pide mayor control sobre la seguridad de las estructuras habilitadas para eventos masivos.

