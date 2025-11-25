¿Quién es Jorge Zogbi, el nuevo presidente de Impuestos Nacionales?

Jorge Leonardo Zogbi Nogales, fue posesionado este martes como nuevo presidente de Impuestos Nacionales, en 2020 ocupó el cargo de presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, puesto desde el cual impulsó procesos de modernización y fortalecimiento institucional.

Es administrador de empresas, con una carrera consolidada en la dirección, planificación y desarrollo de proyectos estratégicos tanto en el sector público como en organismos internacionales y empresas privadas. Su trabajo ha destacado especialmente en áreas relacionadas con políticas fiscales, comercio exterior, gestión institucional y cooperación técnica.

En el ámbito de la consultoría, desarrolló acciones de asistencia técnica y asesoramiento para los gobiernos de Bolivia, Perú y Japón, participando en programas orientados a la modernización administrativa, la eficiencia en la recaudación y el fortalecimiento de políticas económicas.

Como especialista tributario, colaboró con diversas entidades de prestigio internacional, entre ellas:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Canadian Executive Services Organization (CESO)

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Su trayectoria lo ubica como uno de los profesionales bolivianos con mayor experiencia en cooperación internacional aplicada a la administración pública.

